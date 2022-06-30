البرلمان الأوروبي: انطلاق الأعمال التحضيرية للمفاوضات مع المجلس الأوروبي لإعفاء الكويتيين من تأشيرة “شنغن”

البرلمان الأوروبي: انطلاق الأعمال التحضيرية للمفاوضات مع المجلس الأوروبي لإعفاء الكويتيين من تأشيرة “شنغن”

أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن الأعمال التحضيرية لبدء المفاوضات مع المجلس الأوروبي جارية حول إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن).

وذكرت مصادر بالبرلمان الأوروبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن “في الوقت الحالي تجري الأعمال التحضيرية لكن لم يتم بعد تحديد موعد للخطوات الرسمية التالية وعلى الأرجح ستناقش تلك المسألة بعد العطلة الصيفية”.

وبناء على موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على تفويض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لعقد المحادثات والتنسيق بشأن اعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنغن) سيبدأ المجلس الذي يمثل دول الاتحاد الأوروبي ال27 المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

وقدمت المفوضية الأوروبية مقترح إعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنغن) في 27 أبريل الماضي وأعلن عنها في البرلمان الأوروبي في مايو الماضي وهي الخطوة الأولى في إجراءات البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر ان تجري مناقشته القضية أولا من قبل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي للموافقة عليها قبل المناقشات والتصويت في البرلمان الأوروبي بكامل هيئته.