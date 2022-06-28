مركز العجيري العلمي: الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام سيكون الخميس الموافق 30 يونيو الجاري وأن يوم السبت الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن يوم الجمعة الموافق 8 يوليو سيكون يوم الوقوف بعرفات مضيفا أن موعد صلاة العيد في تمام الساعة 10ر5 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.

وتقدم مركز العجيري العلمي بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهھاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهھده الأمين والشعب الكويتي الكريم.