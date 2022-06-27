بريطانيا تعفي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الفيزا اعتبارا من 2023

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل اليوم الاثنين إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأشيرة الفيزا لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023.

وقالت باتيل في تصريح صحفي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستكون من أوليات الدول المستفيدة من النظام الجديد للاعفاء من التأشيرة حيث سيستبدل بنظام جديد سيطلق عليه (تصريح السفر الالكتروني) والذي سيبدأ العمل به العام المقبل.

ومن جهتها ذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي ان قرار اعفاء دول الخليج سيسهل السفر لمواطنيها لاغراض السياحة وللزيارات المحددة الاخرى ولن يكون بحاجتهم الذهاب للسفارة البريطانية لاصدار تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.

وأكدت الوزارة ان (تصريح السفر الالكتروني) لن يطبق على الطلاب الذين يعتزمون الدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.

وأوضحت ان عزم الحكومة بتطبيق نظام السفر الجديد جاء كخطوة لجزء مهم من خطة الحكومة البريطانية للانتقال الى حدود رقمية بحلول عام 2025 اذ سيطبق على نطاق واسع على الركاب الذين يزورون المملكة المتحدة او يعبرون عبر حدودها ممن لا يحتاجون تأشيرة للزيارات القصيرة.

ومن جانبها أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت اليوم عن انتقال جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 ولن يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية في بيان صحفي ان نظام تصاريح السفر الالكترونية سيعزز من قدرة الحكومة على التدقيق على المسافرين ومنع الافراد الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة من خلال ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين) على إذن سابق للقيام بذلك.

وأشارت الى ان طريقة التقديم ستكون ميسرة وستعمل كتدبير أمني إضافي يسمح للحكومة بوقف التهديدات المترتبة عن الدخول للمملكةالمتحدة فيما تقوم بمنح الأفراد تأكيدات أكثر خلال وقت مبكر متعلقة بالسماح لهم بالسفر الى المملكة المتحدة وعند اصدار تصريح السفر الالكتروني وسيكون التصريح صالحا لرحلات متعددة على مدار فترة ممتدة.

وبدورها قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس وفقا للبيان إن إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرةالمدى إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل يعكس روابط الصداقة والتجارة والتعاون الطويلة بين البلدين عبر مجموعة واسعة من المجالات.

وأضافت انه “مع وجود العديد من الرحلات المباشرة بين الكويت والمملكة المتحدة بما في ذلك مسار الخطوط الجوية الكويتية الجديد إلى مانشستر سيكون من السهل البقاء على التواصل والاستمتاع بأفضل بما يقدمه البلدان”.