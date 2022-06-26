وزير الخارجية يهنئ المرأة الدبلوماسية الكويتية لاقرار الأمم المتحدة يوم ال24 من يونيو يوما عالميا للمرأة الدبلوماسية

وزير الخارجية يهنئ المرأة الدبلوماسية الكويتية لاقرار الأمم المتحدة يوم ال24 من يونيو يوما عالميا للمرأة الدبلوماسية

باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ ‏نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما يتقدم معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بأطيب التهاني والتبريكات للمرأة الدبلوماسية الكويتية وذلك لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الرابع والعشرين من يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة الدبلوماسية عرفانا بدورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار والسلام.

‏كما نقل معالي وزير الخارجية إشادة القيادة السياسية بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية في العمل الدبلوماسي معبرا عن بالغ الفخر والاعتزاز بعطاء المرأة الكويتية والتاريخ المشرف في مجال العمل الدبلوماسي الكويتي وإسهاماتها المشهودة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الكويتية.