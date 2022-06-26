الخشتي: 500 مليون دينار في حساب بنك الائتمان لتمويل المواطنين

وقع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبد الله الغانم، صباح اليوم بروتوكول الاتفاقية لإصدار سندات لصالح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي في تصريح صحافي بعد التوقيع: أن توقيع الاتفاقية بمبلغ سندات قدر ب ( 500,000,000 د.ك) فقط خمسمائة مليون دينار كويتي لا غير، وعليه سيصدر البنك سندات جديدة بذات عدد السندات السابقة وبذات قيمتها، كما نصت الاتفاقية الجديدة على تحديد مدة تمويل السندات والتي ستكون لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ بدء إصدار أول سند على أن يستحق قيمة كل سند فائدة بواقع 2% سنوياً، وذلك اعتباراً من تاريخ إصدار السند ويتعين على بنك الائتمان أن يدفع مبلغ الفائدة سنوياً لصالح الصندوق الكويتي للتنمية العربية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الخشتي أن توقيع الاتفاقية قد جاء لتمويل عدد من القسائم الحكومية المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذكرت الخشتي أن عدد المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المطلاع ووقعوا عقودا ً بلغ عددهم 6821 مواطن في حين بلغ عدد المواطنين الذين وقعوا عقودا ً في جنوب عبدالله المبارك 2286 مواطن و 99 مواطن في خيطان الجنوبي بإجمالي 9206 عقود ويصبح على البنك التزاما ً بمبلغ إجمالي (644,420,000) ستمائة وأربعة وأربعون مليون وأربعمائة وعشرون ألف دينار كويتي حتى تاريخه.

وتقدم المضف بالشكر للصندوق الكويتي للتنمية لدعمه للمشاريع التنموية المحلية وهذه ليست الأولى فالصندوق دائما ً داعما ً للمشاريع المحلية وسبق أن قام بدعم لبنك الائتمان الكويتي في عام 2002 بالإضافة إلى دعمه للمشاريع المحلية مستقطعا ً نسبة من الأرباح التي يحققها الصندوق.