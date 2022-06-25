الويلزي بيل يقترب من الانتقال إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي

اقترب المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل الذي وصل عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الاسباني إلى نهايته والمتوج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس أف سي المشارك في الدوري الأميركي، حسب ما أفادت السبت العديد من وسائل الاعلام.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتّى 30 حزيران/يونيو الحالي، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023.

وأشارت قناة “إي أس بي أن” الأميركية أن بيل سيوقع على عقد يتضمن امكانية التجديد لعام إضافي.

ومن المتوقع أن يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في 7 تموز/يوليو المقبل، على أن يقام في اليوم التالي مباراة “إل ترافيكو” وهي “دربي” مدينة لوس أنجلوس والتي تجمع بين لوس أنجلوس وغالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير “تشيشاريتو” هرنانديس.

وأعاد بيل وكييليني البريق إلى الدوري الأميركي المهجور من النجوم في أيامهم الأخيرة من مسيرتهم في السنوات الأخيرة، ليسيرا على خطا العديد من اللاعبين الكبار انتقلوا إلى بلاد “العم سام” على غرار الانكليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللذين انضما إلى غالاكسي، علماً أن الأخير عاد إلى الدوري الإيطالي ليتوج مع ميلان بطلاً، أو الانكليزي واين روني (دي سي يونايتد) والإيطالي أندريا بيرلو (نيويورك سيتي).

وبعد 9 أعوام في العاصمة مدريد تنقل خلالها بين القمة والقاع تنوعت بين انجازات فردية في المباريات المهمة والعديد من الساعات على مقاعد البدلاء، توجها بثلاثة ألقاب في “لا ليغا”، كان من المتوقع أن يعود بيل إلى مسقط رأسه مع نادي كارديف الذي يخوض غمار الـ “تشامبيونشيب” (المستوى الثاني).

كما تم طرح مسألة عودة بيل الذي لعب دوراً أساسياً في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر، إلى فريقه السابق توتنهام الذي لعب معه بين عامي 2007 و2013 في مرور أوّل، وموسم 2020-2021 على سبيل الإعارة.