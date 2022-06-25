التقدم العلمي: “هاكاثون ريادة الأعمال” بالتعاون مع جامعة الخليج لصقل مهارات الشباب الرقمية

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب التسجيل لمسابقة “هاكاثون ريادة الأعمال عبر تكنولوجياالواقع الافتراضي (ميتافيرس – Metaverse)” بالتعاون مع مركز التعليم والتعلم والأبحاث بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الفترة 4 – 6 يوليو المقبل بهدف تنمية وصقل المهارات الرقمية لدى الشباب لإيجاد حلول لتحديات تطرحها المسابقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت أن الهاكاثون مسابقة تنافسية وتجربة تعليمية ذات محتوى إثرائي يعد الأول من نوعه في الكويت ويطبق باستخدام تقنية “الميتافيرس” لأول مرة في المنطقة.

وذكرت ان المشاركين سيستعرضون خلال الهاكاثون الأدوات والبرامج والمهارات الرقمية بهدف تأهيلهم للنجاح في عالم الأعمال مبينة أن محتوى الهاكاثون هو نتاج تعاون مثمر مع أحدث شركات تكنولوجيا التعليم وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي في جمهورية سنغافورة.

ودعت الشباب من 20 الى 24 سنة للتسجيل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني لغاية 28 الجاري حيث سيقام في الرابع من الشهر القادم معسكر تدريبي لثلاثة ايام مشيرة إلى أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأول سيحصلون على جوائز نقدية قيمة.