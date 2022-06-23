إنستغرام تختبر أدوات جديدة للتحقق من السن

كشفت إنستغرام عن اختبارها لأدوات جديدة ستتحقق بدورها من أعمار المستخدمين على المنصة، وستبدأ العمل من الولايات المتحدة.

وأوضحت إنستغرام التابعة لشركة ميتا أنها تختبر طريقتين جديدتين للتحقق من عمر الشخص، إلى جانب السماح بتحميل إثبات للهوية عبر الإنترنت.

تقنية التحقق من السن

قالت مديرة إدارة البيانات في ميتا، إيريكا فينكل: “عندما نعرف ما إذا كان شخص ما مراهقًا، فإننا نزودهم بتجارب مناسبة للعمر مثل وضعهم بشكل افتراضي في حسابات خاصة، ومنع الاتصال غير المرغوب فيه من البالغين الذين لا يعرفونهم، والحد من الخيارات التي يتعين على المعلنين الوصول إليها مع الإعلانات”.

قالت إنستغرام إنها دخلت في شراكة مع شركة متخصصة في التحقق من العمر عبر الإنترنت لضمان خصوصية المستخدمين تدعى يوتي “Yoti”، ويمكن للمستخدمين تحميل فيديو للتحقق من أعمارهم، وبعد ذلك تحلل تقنية يوتي أعمارهم بناءً على ملامح الوجه، وأكدت إنستغرام أنه سيتم حذف الفيديو بمجرد التحقق من العمر.

والحل الثاني هو أن يختار المستخدمون “ثلاثة متابعين مشتركين لتأكيد عمر المستخدم”، ويجب ألا يقل عمر الشخص الذي يوثق السن المستخدم الآخر عن 18 عامًا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقف إنستغرام مؤقتًا إطلاق Instagram Kids العام الماضي، بعد تلقيه انتقادات ومعارضة للمشروع بحسب رويترز.

تم الترويج لتطبيق Instagram Kids على أنه “يتطلب إذن الوالدين للانضمام”، وكان من المفترض أن يقدم محتوى خاليًا من الإعلانات ومناسبًا للعمر، لكن المشرعين الأميركيين أجبروا الشركة على التخلي عن خطط إطلاقها، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة إلى جانب انتقادات متزايدة لتأثيرها السلبي على الأطفال والشباب.