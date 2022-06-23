تحرير اخطارات لبعض اصحاب العمل في الجهراء.. القوى العاملة: حملات تفتيشية لحظر تشغيل الأطفال

نحو سعي الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة تطبيق أصحاب العمل لأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقوانين والقرارات المنفذة له، واستكمالاً لجهود إدارة تفتيش العمل في متابعة مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق حكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له ومنها حظر تشغيل الأحداث قامت مراقبة تفتيش محافظة الجهراء بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت وأماكن العمل المختلفة في محافظة الجهراء للتأكد من تطبيق المادة (19) و(20) من قانون العمل بشأن حظر تشـغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنه وتشغيل من لم يبلغوا الثامنة عشرة سنه.

من الحملة

وقد أسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير اخطارات تلافي مخالفة أصحاب العمل وذلك وفقاً لنوع المخالفة التي تم ارتكابها.

من الحملة

وتهيب الهيئة العامة للقوى العاملة على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بقانون العمل الكويتي بشأن حظر تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة سنة ومن لم يبلغوا الثامنة عشر إلا بالحالات والشروط التي نص عليها القانون.