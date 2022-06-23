بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر23 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7240 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر0 في المئة.

وتم تداول 1ر164 مليون سهم عبر 11022 صفقة نقدية بقيمة 2ر47 مليون دينار (نحو 8ر153 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 90ر50 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5646 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 في المئة عبر تداول 1ر92 مليون سهم من خلال 4451 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 5ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45ر12 نقطة ليبلغ مستوى 69ر8017 بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة عبر تداول 72 مليون سهم في 6571 صفقة بقيمة 3ر36 مليون دينار (نحو 3ر118 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 32ر62 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5870 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة عبر تداول 1ر84 مليون سهم من خلال 3540 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 2ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (منتزهات) و(كويتية) و(تنظيف) و(بتروجلف) و(ألافكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أجيليتي) و(أهلي متحد) و(الغانم) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فنادق) و(وثاق) و(الخليجي) و(أجيليتي) و(صناعات) الأكثر انخفاضا.