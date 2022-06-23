قرارات نقل وتعيين وإنهاء مهمة لدبلوماسيين في وزارة الخارجية
صدر مرسوم يقضي بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، وهم كاتالي:
- جمال مبارك النصافي – سفيرا لدى دولة الامارات العربية المتحدة.
- منصور عياد العتيبي – سفيرا لدى روسيا الاتحادية.
- غانم صقر الغانم – سفيرا لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية – القاهرة.
- يعقوب يوسف السند – سفيرا لدى الاتحاد السويسري.
- منصور سعد العليمي – سفيرا لدى جمهورية اليونان.
- فهد مشاري الظفيري – سفيرا لدى جمهورية السودان.
- جاسم محمد البديوي – سفيرا لدى الولايات المتحدة الأميركية.
- عمر سليمان القناعي – سفيرا لدى جمهورية سنغافورة.
- ناصر عبدالله الهين – مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة. (جنيف)، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري.
- صادق محمد معرفي – سفيرا لدى جمهورية الصين الشعبية.
- خالد بدر المطيري – سفيرا لدى دولة قطر.
- طارق عبدالله الفرج – سفيرا لدى جمهورية العراق.
- عمر أحمد الكندري – سفيرا لدى جمهورية كازاخستان.
- يوسف عاشور الصباغ – سفيرا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
- ابداح مقعد الدوسري – سفيرا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- محمد مفلح الجديع – سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية.
- عثمان داوود الداوود – قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل.
- منصور خالد العمر – سفيرا لدى الجمهورية التونسية.
- على سالم الذايدي – قنصلا عاما لدى دولة الإمارات العربية في إمارة دبي والامارات الشمالية.
- ناصر صقر الغانم – قنصلا عاما لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ.
- طلال سليمان الفصام – سفيرا لدى جمهورية النمسا الاتحادية.
- محسن عبيد العجمي – قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.
- طارق محمد البناي – مندوبا دائما لكويت لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
- محمد سلطان الشرجي – قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.
- نواف نافع العنزي – سفيرا للكويت لدى مملكة بلجیکا.
وينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
- بسام محمد القبندي – سفيرا لدى استراليا.
- في محمد فهد المحمد – سفيرا لدى ايرلندا.
- بدر عبدالله المنيخ سفيرا – لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- غازي حامد الفضلي – سفيرا لدى جمهورية بلغاريا.
- مشعل أحمد المنصور – سفيرا لدى جمهورية بنين.
- محمد سعيد الهاجري – سفيرا لدى مملكة كمبوديا.
- ناصر صنهات القحطاني – سفيرا لدى الجمهورية الإيطالية
- عادل أحمد الغنيمان – قنصلا عاما لدى جمهورية المانيا الاتحادية مدينة فرانكفورت.
- سعود حداد السعيدي – سفير لدى جمهورية جيبوتي.
- فلاح بداح الحجرف – سفيرا لدى الجمهورية اليمنية.
و ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
- سالم عبدالله الجابر الصباح – سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية.
- عادل محمد حیات – سفير الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.
- عبدالعال سليمان القناعي – سفير الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.
- صلاح محمد البعيجان – سفير الكويت لدى الامارات العربية المتحدة.
- منذر بدر العيسى – سفير الكويت لدى استراليا
- يعقوب يوسف العتيقي – سفير الكويت لدى جمهورية بلغاريا.
- حفيظ محمد العجمي – سفير الكويت لدى قطر.
- وليد أحمد الكندري – سفير الكويت لدى جمهورية قبرص.
- عبدالرحمن حمود العتيبي – سفير الكويت لدى مملكة هولندا.
- سالم غصاب الزمانان – سفير الكويت لدى جمهورية العراق.
- سامي محمد السليمان – سفير الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.
- بدر ناصر الحوطي – سفير الكويت لدى جمهورية زمبابوي.
- جمال محمد الغنيم – مندوب الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة – جنيف.
- سليمان عبدالله الحربي – سفير الكويت لدى سلطنة عمان.
- فهد سالم صباح الناصر الصباح – سفير الكويت لدى جمهورية البرتغال.
- عزام مبارك صباح الناصر الصباح – سفير الكويت لدى جمهورية إيطاليا.
- غسان يوسف الزواوي – سفير الكويت لدى الجمهورية التركية.
- يوسف أحمد عبدالصمد – سفير الكويت لدى جمهورية صربيا.
- بدر صالح التنيب – سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري.
- عبدالعزيز أحمد العدواني – سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية.
- د. حمد محمد بورحمه – سفير الكويت لدى ماليزيا.
- أيمن محمد العدساني – سفير الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
- عبدالوهاب عبد الله الصقر – سفير الكويت لدى الجمهورية الاندونيسية.
- سميح عيسى حيات – سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.
- فيصل إبراهيم الهولي – قنصل عام الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية – مدينة لوس أنجلس.
- عياده مبرد السعيدي – سفير الكويت لدى مملكة اسبانيا.
- عبد الناصر محمد حجي بو خضور – قنصل عام الكويت لدى الجمهورية الإيطالية – مدينة ميلانو
- حسن محمد زمان – سفير الكويت لدى اليابان.
إنهاء مهمات سفير:
- تنهى مهمة خالد عبدالعزيز الدويسان كسفير مفوض فوق العادة لدى المملكة المتحدة