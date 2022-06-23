قرارات نقل وتعيين وإنهاء مهمة لدبلوماسيين في وزارة الخارجية

قرارات نقل وتعيين وإنهاء مهمة لدبلوماسيين في وزارة الخارجية

صدر مرسوم يقضي بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، وهم كاتالي:

جمال مبارك النصافي – سفيرا لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

منصور عياد العتيبي – سفيرا لدى روسيا الاتحادية.

غانم صقر الغانم – سفيرا لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية – القاهرة.

يعقوب يوسف السند – سفيرا لدى الاتحاد السويسري.

منصور سعد العليمي – سفيرا لدى جمهورية اليونان.

فهد مشاري الظفيري – سفيرا لدى جمهورية السودان.

جاسم محمد البديوي – سفيرا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

عمر سليمان القناعي – سفيرا لدى جمهورية سنغافورة.

ناصر عبدالله الهين – مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة. (جنيف)، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري.

صادق محمد معرفي – سفيرا لدى جمهورية الصين الشعبية.

خالد بدر المطيري – سفيرا لدى دولة قطر.

طارق عبدالله الفرج – سفيرا لدى جمهورية العراق.

عمر أحمد الكندري – سفيرا لدى جمهورية كازاخستان.

يوسف عاشور الصباغ – سفيرا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

ابداح مقعد الدوسري – سفيرا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

محمد مفلح الجديع – سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية.

عثمان داوود الداوود – قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل.

منصور خالد العمر – سفيرا لدى الجمهورية التونسية.

على سالم الذايدي – قنصلا عاما لدى دولة الإمارات العربية في إمارة دبي والامارات الشمالية.

ناصر صقر الغانم – قنصلا عاما لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ.

طلال سليمان الفصام – سفيرا لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

محسن عبيد العجمي – قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.

طارق محمد البناي – مندوبا دائما لكويت لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

محمد سلطان الشرجي – قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.

نواف نافع العنزي – سفيرا للكويت لدى مملكة بلجیکا.

وينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:

بسام محمد القبندي – سفيرا لدى استراليا.

في محمد فهد المحمد – سفيرا لدى ايرلندا.

بدر عبدالله المنيخ سفيرا – لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

غازي حامد الفضلي – سفيرا لدى جمهورية بلغاريا.

مشعل أحمد المنصور – سفيرا لدى جمهورية بنين.

محمد سعيد الهاجري – سفيرا لدى مملكة كمبوديا.

ناصر صنهات القحطاني – سفيرا لدى الجمهورية الإيطالية

عادل أحمد الغنيمان – قنصلا عاما لدى جمهورية المانيا الاتحادية مدينة فرانكفورت.

سعود حداد السعيدي – سفير لدى جمهورية جيبوتي.

فلاح بداح الحجرف – سفيرا لدى الجمهورية اليمنية.

و ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

سالم عبدالله الجابر الصباح – سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية.

عادل محمد حیات – سفير الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

عبدالعال سليمان القناعي – سفير الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.

صلاح محمد البعيجان – سفير الكويت لدى الامارات العربية المتحدة.

منذر بدر العيسى – سفير الكويت لدى استراليا

يعقوب يوسف العتيقي – سفير الكويت لدى جمهورية بلغاريا.

حفيظ محمد العجمي – سفير الكويت لدى قطر.

وليد أحمد الكندري – سفير الكويت لدى جمهورية قبرص.

عبدالرحمن حمود العتيبي – سفير الكويت لدى مملكة هولندا.

سالم غصاب الزمانان – سفير الكويت لدى جمهورية العراق.

سامي محمد السليمان – سفير الكويت لدى الجمهورية الفرنسية.

بدر ناصر الحوطي – سفير الكويت لدى جمهورية زمبابوي.

جمال محمد الغنيم – مندوب الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة – جنيف.

سليمان عبدالله الحربي – سفير الكويت لدى سلطنة عمان.

فهد سالم صباح الناصر الصباح – سفير الكويت لدى جمهورية البرتغال.

عزام مبارك صباح الناصر الصباح – سفير الكويت لدى جمهورية إيطاليا.

غسان يوسف الزواوي – سفير الكويت لدى الجمهورية التركية.

يوسف أحمد عبدالصمد – سفير الكويت لدى جمهورية صربيا.

بدر صالح التنيب – سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري.

عبدالعزيز أحمد العدواني – سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية.

د. حمد محمد بورحمه – سفير الكويت لدى ماليزيا.

أيمن محمد العدساني – سفير الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

عبدالوهاب عبد الله الصقر – سفير الكويت لدى الجمهورية الاندونيسية.

سميح عيسى حيات – سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.

فيصل إبراهيم الهولي – قنصل عام الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية – مدينة لوس أنجلس.

عياده مبرد السعيدي – سفير الكويت لدى مملكة اسبانيا.

عبد الناصر محمد حجي بو خضور – قنصل عام الكويت لدى الجمهورية الإيطالية – مدينة ميلانو

حسن محمد زمان – سفير الكويت لدى اليابان.

إنهاء مهمات سفير:

تنهى مهمة خالد عبدالعزيز الدويسان كسفير مفوض فوق العادة لدى المملكة المتحدة