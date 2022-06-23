الأرصاد الجوية: الطقس حار ورطب نسبيا نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا ورطبا نسبيا نهارا خصوصا على المناطق الساحلية وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية.

وأضاف القراوي أن البحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 1 و3 أقدام وأعلى مد الساعة 19:35 وأدنى جزر الساعة 13:42.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية.

وبين أن البحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام وأعلى مد الساعة 08:12 وأدنى جزر الساعة 02:00.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد القراوي بأنه يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام وأعلى مد الساعة 21:33 وأدنى جزر 01ر15.

وقال إن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام وأعلى مد الساعة 09:00 وأدنى جزر الساعة 02:52.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام وأعلى مد 22:51 وأدنى جزر 16:13.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام وأعلى مد الساعة 09:31 وأدنى جزر 03:46.