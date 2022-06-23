ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 36.6% في أبريل

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 36.6% في أبريل/نيسان 2022، إلى 27.4 مليار ريال سعودي (7.3 مليار دولار)، مقابل 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.

في حين أن قيمة الصادرات غير النفطية قد انخفضت بنسبة 5.3% مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الجاري.

الصادرات السعودية غير النفطية

ارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تعد من أهم سلع الصادرات غير النفطية، بنسبة 67.5% أي بمقدار 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) في أبريل/نيسان.

ارتفعت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، التي تشكل 27.8% من إجمالى الصادرات غير النفطية، بنسبة 15.9% أي بمقدار مليار ريال (266.5 مليون دولار) في أبريل/ نيسان.

يذكر أن الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من العام الجاري في أعلى معدل له منذ عام 2011.

الصين هي الشريك الرئيسي

تعد الصين الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية في أبريل/نيسان، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين، والتي تمثل 17.1% من إجمالي الصادرات، 23.4 مليار ريال (6.24 مليار دولار)، تليها الهند بقيمة 14.5 مليار ريال (3.89 مليار دولار)، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)

وكانت اليابان، والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين وتايوان، وبلجيكا، أيضًا من ضمن أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وقد بلغ مجموع الصادرات إلى تلك الدول العشر 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وهو ما يمثل 65.6% من إجمالي الصادرات.