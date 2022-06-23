ألمانيا ترفع مستوى التأهب بشأن الغاز بعدما خفضت روسيا شحناتها

رفعت ألمانيا “مستوى التأهب” الخميس بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرّب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60 % في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في مؤتمر صحافي “نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة”. وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على “دعم” الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.