البلدية: رفع 23 سيارة مهمله وسكراب بمنطقة جابر الأحمد

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة جابر الأحمد من قبل مركز الدوحة الدوحة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام للمحافظة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

من حملة البلدية

وأشار إلى قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمركز الدوحة تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة جابر الأحمد أسفرت عن رفع 23 سيارة مهمله وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات في البلدية.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.