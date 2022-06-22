القادسية يفوز على نظيره الهندي بتي سبورتس في البطولة الآسيوية الـ24 في حيدر آباد

القادسية يفوز على نظيره الهندي بتي سبورتس في البطولة الآسيوية الـ24 في حيدر آباد

تغلب فريق القادسية الكويتي على نظيره (تي سبورتس) الهندي بنتيجة (37 – 24) في اليوم الاول بالبطولة الآسيوية ال24 لكرة اليد للاندية ابطال الدوري التي تستضيفها مدينة حيدر آباد الهندية.

وكان العربي القطري قد فاز بفارق خمسة اهداف (24 – 29) على فريق النور السعودي في انطلاق البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للاندية ابطال القارات سوبر جلوب للرجال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر ان يبدا الكويت الكويتي مشواره في المسابقة في وقت لاحق اليوم بلقاء الوكرة القطري. وتم توزيع ثمانية اندية في مجموعتين حيث تضم المجموعة الاولى القادسية الكويتي والعربي القطري وتي سبورت الهندي والنور السعودي فيما تضم المجموعة الثانية الكويت الكويتي والوكرة القطري والنجمة البحريني وكيرمان الايراني.

ووفق جدول مباريات البطولة سيقابل القادسية الكويتي فريق النور السعودي يوم الجمعة المقبل فيما يواجه القادسية فريق العربي القطري يوم الاحد.

وضمن منافسات المجموعة الثانية سيلتقي الكويت الكويتي النجم البحريني يوم السبت فيما يواجه الكويت كيرمان الايراني يوم الاثنين المقبل.