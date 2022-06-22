هيئة القوى العاملة: لا تهاون في مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة

شددت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأربعاء على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد في بيان صحفي على ضرورة الالتزام بقرار حظر تشغيل العمالة بوقت الظهيرة الذي يحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة ما بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء للفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس.

وبينت أن فريق عمل خاص بالمراقبة يقوم بحملات تفتيشية على جميع مناطق البلاد وخاصة تلك تحت الإنشاء مضيفة أن عملية إجراء المخالفة تتم بشكل مباشر وفق إجراءات مشددة.

وذكرت أن المفتش يقوم حين تأكده من وجود عمالة مخالفة للقرار بتحرير تنبيه إخطار مدته يوم عمل واحد ويعاد التفتيش على الموقع في اليوم التالي لافتة إلى أنه في حال الاستمرار بوجود المخالفة تحرر لصاحب العمل المخالفة اللازمة تطبيقا للوائح والقرارات المنظمة.

ودعت الى استخدام الرقم الساخن المخصص (99523590) لاستقبال البلاغات التي تقدم من قبل المواطنين والمقيمين ليتم التعامل معها من قبل فريق العمل المخصص.