النائب أسامة الشاهين

أسامة الشاهين: وجهت سؤالا لجميع الوزراء بشأن تأخر صرف مكافآت الصفوف الأمامية في بعض الجهات وآلية التظلم

22 يونيو، 2022
0 40 دقيقة واحدة

قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه اليوم سؤالا برلمانيا إلى جميع الوزراء بشأن أسباب تأخر صرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية في بعض الجهات وآلية تقديم التظلمات.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه رغم مرور سنتين على الوعد الحكومي بصرف مكافآت الصفوف الأمامية إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية متخلفة عن الصرف.

وأضاف إنه طلب في سؤاله البرلماني الإفادة عن آلية صرف المكافآت والمبالغ التي صرفت وأعداد من صرفت لهم وأيضا آلية تقديم التظلمات في هذا الشأن.

وطالب الشاهين بتشكيل لجنة في كل وزارة للنظر في التظلمات وتحديد فترة لتلقيها لضمان تحقيق العدالة في صرف المكافآت والتوافق مع الجهود المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد أنه “في خضم اعتصامنا وحراكنا الوطني لا ننسى القضايا المعيشية وسنتابع ونراقب ونفعل المحاسبة إذا اقتضى الأمر”.

المصدر
الدستور
الوسوم
22 يونيو، 2022
0 40 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية والدفاع: 18 عاما لحصول زوجة الكويتي الأجنبية على الجنسية.. و10 سنوات للزوجة الخليجية

22 يونيو، 2022

الطريجي يسأل وزير المالية عن تضخم حسابات أربعة نواب حاليين وإجمالي المبالغ المرصودة

21 يونيو، 2022

“تجمع الدواوين” تجهز جدولها الثاني.. 5 ندوات في الدوائر الخمس حتى غدًا الاربعاء

21 يونيو، 2022

السفير الزواوي يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس الغانم

20 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى