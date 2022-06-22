إيلون ماسك يربح 15 مليار دولار في يوم واحد

قفز سهم شركة تيسلا بنسبة 9%، متجاوزًا ارتداد مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2.5%.

ارتفعت ثروة أغنى شخص في العالم، رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، بنحو 14.5 مليار دولار الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث قفز سهم شركته لتصنيع السيارات الكهربائية بنسبة 9.4%، متجاوزة ارتداد مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2.5% عن انخفاض الأسبوع الماضي. وعزا المحللون أداء تيسلا المتفوق إلى تعليقات ماسك وعوامل السوق الأوسع.

في إشارة إلى مقابلة أجراها ماسك مع بلومبيرغ في منتدى قطر الاقتصادي الثلاثاء، والتي سلط فيها رئيس تيسلا الضوء على حجم الطلبات المتراكمة للشركة، قال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن: “تعليقات الطلب الإيجابية من ماسك لها صدى مع الشارع ومنحت بعض الثقة في السوق المضطربة”.

في المقابلة، كرر ماسك مخاوفه بشأن الركود والحاجة إلى تقليص القوة العاملة في تيسلا، ولكن يبدو أن المستثمرين ركزوا على تعليقاته التي تقلل من خطر المنافسة، والتي تحدد قيود العرض باعتبارها العقبة الأساسية أمام تلبية الطلب القوي للشركة.

قال ماسك لبلومبيرغ: “كما يعلم كل من حاول طلب سيارة تيسلا، فإن الطلب على سياراتنا مرتفع للغاية وقائمة الانتظار طويلة. هذا ليس مقصودًا ونعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية بأسرع ما يمكن بشريًا”.

قد يكون هذا التعليق مشجعًا للمستثمرين، وفقًا لمؤسس شركة RiskReversal Advisors ورئيسها، دان ناثان، “حيث يُعرف ماسك بإرسال رسائل مشجعة للموظفين كما فعل الأسبوع الماضي”. وأضاف ناثان أنه “خلال العام الماضي، شهد سهم تيسلا في الشهر الأخير من كل ربع ارتفاعات كبيرة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر من أدنى مستوياتها” لكنه حذر أيضًا من أن تعليقات ماسك حول الركود وقضايا الإنتاج الصينية العالقة “قد تهيئ المستثمرين إلى تأخير عمليات التسليم والأرباح في الربع الثاني”.

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة GLJ Research، غوردون جونسون، أن ارتفاع سعر سهم تيسلا يرجع إلى عوامل السوق الأوسع، مشيرًا إلى أنه مع خروج الأسهم من أسوأ أسبوع لها منذ مارس/آذار 2020 الأسبوع الماضي، “يشير مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا لمؤشر S&P 500 إلى أن سوق الأسهم في ذروتها في الوقت الحالي وكان من المتوقع أن تتأرجح أسهم بيتا المرتفعة مثل تيسلا”. (الأسهم ذات معاملات بيتا المرتفعة تتحرك عمومًا أكثر من السوق الواسع في أي اتجاه).

أوضح جونسون، الذي يتوقع أن تكون عمليات تسليم الشركة في الربع الثاني وأرباحها مخيبة للآمال، أن: “لا شيء من هذا أساسي. وبالتالي، تتداول تيسلا في العقود الآجلة عند مضاعف ربحية 50 مرة مقابل 4.6 مرة مضاعف ربحية أسهم الشركات النظيرة في القطاع، ونرى أن أي خيبات أمل أساسية تؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسهم”.

قد يكون هذا الاحتمال مخيفًا لكل من مستثمري تيسلا ورئيس الشركة إيلون ماسك. ولكن على الأقل في الوقت الحالي، لا يزال أغنى شخص في العالم بفارق ضئيل، حيث تبلغ ثروته 228.4 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس، أي 88 مليار دولار أكثر من رئيس مجموعة LVMH الفرنسية برنارد أرنو الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة أثرياء فوربس اللحظية.