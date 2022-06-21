سيموني إينزاغي

إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي حتى عام 2024

21 يونيو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أعلن نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى عام 2024.

ونشر النادي صورا على موقعه الرسمي على الإنترنت لمدربه البالغ من العمر 46 عاما وهو يوقع على العقد الجديد مع رئيسه ستيفن تشانغ، وكتب “يسر إنتر أن يعلن تجديد عقد سيموني إينزاغي” حتى عام 2024.

وفي فيديو نشره إنتر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تشانغ إن إينزاغي سيبقى “لمدة عامين آخرين” بعد تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إينزاغي حظي بزيادة في الراتب بمقدار مليون يورو وبات يتقاضى خمسة ملايين يورو.

وجدد إنتر ميلان الثقة في المدرب السابق للاتسيو على الرغم من فشله في قيادته غلى الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي توج به جاره وغريمه ميلان بعد منافسة مثيرة استمرت حتى المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقاد إينزاغي الذي استلم المهمة خلفا لأنتونيو كونتي، إنتر ميلان إلى لقبين في موسمه الأول معه وكانا الكأس المحلية والكأس السوبر المحلية وكلاهما على حساب الغريم التقليدي يوفنتوس.

كما ساهم في بلوغ النادي ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنكليزي الوصيف (صفر-2 و1-صفر).

المصدر
أ ف ب
الوسوم
21 يونيو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

كلفة تجديد الملعب الأولمبي تكلّف برشلونة بين 15 و20 مليون يورو

21 يونيو، 2022

المنتخب السعودي يتوج ببطولة آسيا تحت 23 عاما

19 يونيو، 2022

دورة برلين: جابر تتوج بلقبها الثالث بعد انسحاب بنتشيتش

19 يونيو، 2022

بيتربييف يفوز على سميث بالضربة القاضية ويوحد ألقاب الثقيل-الخفيف

19 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى