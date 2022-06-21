الكويت تعقد مشاورات سياسية مع جمهورية بولندا

عقدت اليوم الثلاثاء جلسة المشاورات السياسية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا حيث ترأس الجانب الكويتي فيها نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وعن الجانب البولندي وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي وإفريقيا والشرق والأوسط بافل يابونسكي.

واستعرض الجانبان في تلك المشاورات مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين مؤكدين العزم على المضي قدما لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها وبما يمكن البلدين من مواجهة التحديات التي يواجهها العالم والارتقاء بالعلاقات والتعاون بين البلدين إلى آفاقٍ جديدة وفق آلية محددة ومزمنة.

كما تناولت المشاورات الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لإعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (الشنغن) حيث أكد الجانبان على العزم للعمل معا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بدخول الإعفاء حيز النفاذ.

وقد أكد الجانب البولندي التزامه بالعمل مع دولة الكويت لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن.