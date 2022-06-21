هيئة الاستثمار: حريصون على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل في مجالات الاستدامة

أكد العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية غانم الغنيمان اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل في كل المجالات المتعلقة بالاستدامة.

وقال الغنيمان في جلسة حوارية على هامش مشاركته في النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ الذي يعقد تحت شعار (تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي) ان الهيئة اطلقت مبادرتين تتعلقان بالاسثمار في مجال التنمية المستدامة.

واضاف ان المبادرتين هما (كوكب واحد) و(الأسواق المستدامة) مشيرا الى حرص الهيئة العامة للاستثمار على متابعة كل التطورات الخاصة بهاتين المبادرتين والنمو في التعاملات الخاصة بهما مع كل الجهات المعنية.

وافاد بان الهيئة تطلب من مدراء الحزم الاستثمارية الذين تتعامل معهم بان يلتزموا باهداف الاستدامة والتعامل مع الوكالات والشركات التي تطبق مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة ولديهم لوائح خاصة بالاستدامة في كل الميادين.

ويشارك في النسخة الثانية من (‏منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ) الذي يستمر يومين عدد من رؤساء الدول وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم لمناقشة سبل تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي.

ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثا رئيسيا وأكثر من 500 مشارك من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ويتناول المنتدى في جلساته عددا من الموضوعات حول التحديات العالمية الراهنة على غرار التباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة وتحديات سلاسل التوريد وأزمة الديون المتوقعة واتساع فجوات التفاوت في الاقتصاد وغيرها من المحاور الأخرى وذلك بهدف إعداد خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة من النمو الاقتصادي العالمي.