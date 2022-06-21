بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 79.08 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 08ر79 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7241 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1ر1 في المئة.

وتم تداول 2ر191 مليون سهم عبر 12657 صفقة نقدية بقيمة 7ر52 مليون دينار كويتي (نحو 7ر171 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 76ر28 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5622 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة عبر تداول 114 مليون سهم من خلال 6118 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 7ر52 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 78ر100 نقطة ليبلغ مستوى 77ر8029 بنسبة ارتفاع بلغت 27ر1 في المئة عبر تداول 1ر77 مليون سهم في 6539 صفقة بقيمة 4ر36 مليون دينار (نحو 5ر118 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 14ر65 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5821 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر1 في المئة عبر تداول 5ر102 مليون سهم من خلال 4865 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار (نحو 9ر45 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(إنجازات) و(امتيازات) و(ساحل) و(التخصيص) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أهلي متحد) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التقدم) و(يونيكاب) و(المصالح ع) و(نابيسكو)و(عربي قابضة) الأكثر انخفاضا.