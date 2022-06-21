سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية لرئيس بنغلاديش بضحايا الفيضانات في المناطق الشمالية الشرقية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية الشرقية من بنغلاديش وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وبأن يتمكن المسؤولين في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية الشرقية من بنغلاديش مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.