وزير الإعلام يرفع رقابة الوزارة عن 47 نشاطاً تجارياً

أصدر وزير الإعلام د. حمد روح الدين قرارين وزاريين بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية وإيقاف ورفع رقابة الوزارة عن بعض الأنشطة لفك التشابك بغرض تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة الإعلام ووزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد أن القرارين جاءا في إطار إعادة تنظيم اختصاص وزارة الإعلام وتحديد المسؤوليات حيال الرقابة على بعض الأنشطة، حيث تضمن القرار الأول إيقاف ورفع رقابة وزارة الإعلام عن بعض الأنشطة والذي تضمن رفع رقابة الوزارة عن 47 نشاطاً كما نص على وقف إصدار 154 ترخيصاً وحصرها تحت 26 اسم نشاط جديد، لافتة إلى تخصيص خط ساخن على الرقم 22404048 للرد على استفسارات أصحاب التراخيص.

أما القرار الثاني فقد جاء في 33 مادة إجراءات تنظيمية شملت تراخيص المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات إضافة إلى الشقق الفندقية وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية والأنشطة الفنية وعرض الأفلام والمصنفات أو الإعلان عنها إضافة إلى دور العرض والأفلام السينمائية.