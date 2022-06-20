الغانم يلتقي في إسطنبول رئيسة الوفد البرلماني العراقي

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مدينة إسطنبول التركية اليوم رئيس الوفد البرلماني العراقي إيفان فائق جابرو وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقل الوفد البرلماني العراقي في مستهل اللقاء تحيات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للرئيس الغانم الذي بدوره أعرب عن تقديره الكبير للرئيس الحلبوسي.

وتركز اللقاء على بحث علاقات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والعراقي وأهمية تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية القارية والدولية ضمن التنسيق العربي والإسلامي.

وحضر اللقاء النائبتان العراقيتان فيان دخيل وبسيمة باسم، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في إسطنبول محمد المحمد.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي إلى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت إحدى الدول المانحة الرئيسة في العالم في قضايا اللاجئين وبخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.