الغانم يجتمع في إسطنبول مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

الغانم يجتمع في إسطنبول مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مدينة إسطنبول التركية اليوم مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتركز الاجتماع على جدول أعمال المؤتمر الجاري والذي يبحث في تأثيرات ملف الهجرة واللاجئين على دول المنطقة، بالإضافة إلى القضايا المزمع طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وحضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في إسطنبول محمد المحمد.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي إلى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت اإحدى الدول المانحة الرئيسة في العالم في قضايا اللاجئين وبخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.