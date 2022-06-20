الغانم يعقد في إسطنبول مباحثات رسمية مع نظيره التركي

الغانم يعقد في إسطنبول مباحثات رسمية مع نظيره التركي

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مدينة إسطنبول التركية اليوم مباحثات مع رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتركز الاجتماع على علاقات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والتركي وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان آخر تطورات قضايا المستثمرين الكويتيين في تركيا والتي سبق للغانم أن بحثها مع المسؤولين الأتراك من المستويات كافة في فترات سابقة، وأعرب الغانم خلال المباحثات عن شكره للسلطات التركية وعلى رأسهم الرئيس شنتوب على حل الكثير من قضايا النصب العقاري التي عانى منها بعض المستثمرين والمواطنين الكويتيين متطلعا إلى حل ما تبقى من قضايا أخرى مشابهة.

وتناولت المباحثات أيضا سبل تنسيق المواقف المشتركة بين البرلمانات الإسلامية إزاء القضايا والملفات المقرر بحثها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.

وحضر المباحثات سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في إسطنبول محمد المحمد.

وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي.

كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي إلى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت إحدى الدول المانحة الرئيسة في العالم في قضايا اللاجئين وبخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.