الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس دائمة الحرص على إغاثة اللاجئين

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أن دول مجلس التعاون دائمة الحرص على إغاثة ومساعدة اللاجئين وفقا للمبادئ الإنسانية التي تقرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وشدد الحجرف في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من يونيو من كل عام على أن ذلك يأتي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الخاصة بتكريس روح الإخاء والمودة والتسامح ومساعدة كل محتاج ومنكوب.

وقال الحجرف بهذه المناسبة التي تركز العام الجاري على (الحق في التماس الأمان) إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف لحماية اللاجئين في شتى بقاع العالم بعد ما عانوه جراء الحروب والعنف والاضطهادات والكوارث التي حلت بهم مؤكدا أنه لا يمكن مساعدتهم إلا بتكاتف الجميع وبصورة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.

وقال إن لدول مجلس التعاون مواقف ثابتة بتسخير الإمكانيات والقدرات كافة للاجئين في العالم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية والإغاثية لهم من خلال الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأثرها الإيجابي والمثمر في إعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وأعرب الحجرف عن القلق من الازدياد الملحوظ في أعداد اللاجئين حول العالم مؤكدا تعاطف دول المجلس ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الإسهام في رفع المعاناة عن اللاجئين ومساعدتهم وحرصها وأملها بأن يعم السلام في العالم أجمع لكي يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم.