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المنتخب السعودي يتوج ببطولة آسيا تحت 23 عاما

19 يونيو، 2022
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توج المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً عقب فوزه على منتخب أوزبكستان 2 – صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد على ملعب ميلي ستاديوم في طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله أحمد الغامدي في الدقيقة 48، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها المنتخب السعودي اللقب، علما بأن منتخب أوزبكستان حصد اللقب في نسخة البطولة التي أقيمت في 2018.

وتأهل المنتخب السعودي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، ثم تغلب على منتخب فيتنام 2 – صفر في دور الثمانية ثم فاز على المنتخب الأسترالي بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل منتخب أوزبكستان لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى ثم تغلب على منتخب العراق 3 – 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، ثم فاز على المنتخب الياباني بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي.

المصدر
العربية
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19 يونيو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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