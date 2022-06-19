سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى مها البرجس بانتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى أمين عام جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها برجس البرجس أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر عن منطقة اسيا ودول المحيط الهادىء مشيرا سموه حفظه الله الى أن هذا الانجاز جاء تقديرا للجهود الانسانية والاغاثية للمنكوبين في شتى بقاع العالم التي تقوم بها الجمعية ومؤكدا سموه رعاه الله ان حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع ويجسد المكانة العالية التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل الاقليمية والدولية لاسيما على صعيد العمل الانساني سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى لها ولكافة الاخوة والاخوات بجمعية الهلال الاحمر الكويتي دوام التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس البرجس أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادىء متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الجديد.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.