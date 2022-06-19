شركة تصاميم معمارية كويتية تفوز بجائزة “أفضل شركة يافعة بالعالم”

19 يونيو، 2022
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فازت شركة التصاميم المعمارية الكويتية ستوديو توجل كأفضل “شركة تصاميم معمارية يافعة” في جائزة A+ المعمارية العالمية والتي تنظمها المجلة الشهيرة Architizer.

الشركة التي يقودها كل من المعماريين هند المتروك وجيجو باول جورج، فازت بالجائزة التي يصوت عليها عامة الناس من أصل أكثر من 5000 مشاركة من ارجاء العالم من أكثر من 100 دولة.

كما فازت الشركة في نفس المسابقة على جائزة هيئة التحكيم المتخصصة على “أفضل مكتب معماري في منطقة شرق الأوسط وأفريقيا”.

يعتبر ستوديو توجل الذي انطلق في عالم الهندسة المعمارية منذ عام 2012، أول شركة هندسة معمارية في الكويت التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة وذلك في عام 2020 عن مشروعهم “خط” في منطقة العلا في الممكلة العربية السعودية.

المصدر
بيان صحفي
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19 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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