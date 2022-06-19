إعلان حالة الطوارئ بمحافظة السليمانية العراقية بعد تسجيل 10 إصابات بالكوليرا

أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية اليوم الأحد عن تسجيل 10 حالات إصابة بمرض الكوليرا.

وقال المدير العام لصحة محافظة السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي “ظهرت لدينا 10 حالات اصابة مؤكدة بمرض الكوليرا” مؤكدا ان المحافظة تعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار هذا المرض بشكل كبير.

وأضاف هورامي ان النتائج ظهرت إيجابية ل56 فحصا في السليمانية مشيرا إلى أن وزارة الصحة العراقية أوصت المحافظة بإعلان حالة الطوارئ.

وأوضح أن مصدر المرض هو المياه الملوثة وتمثلت أعراضه بالاسهال القوي والتقيؤ وجفاف الفم مشددا على أنه يجب على المواطنين مراجعة المراكز الصحية بأسرع وقت فور ظهور أي من هذه الاعراض.