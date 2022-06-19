وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد سيتباطأ لكن الركود ليس حتمياً

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين في مقابلة مع قناة ABC، إنها تتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن الركود “ليس حتميًا على الإطلاق”.

وأشارت يلين إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قوياً، وأن سوق العمل قوية جدًا.

لكنها اعتبرت أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية أيضاً، إن أسباب التضخم عالمية وليست محلية؛ ومن غير المحتمل أن تتلاشى هذه العوامل على الفور.

من ناحية أخرى، ذكرت يلين أن الرئيس جو بايدن يراجع سياسة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وأن بعضها الموروث عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب “لا يخدم أي غرض استراتيجي”.