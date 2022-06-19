الكويت تدين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا أماكن للعبادة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة واللذين أديا إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.