وزارة الخارجية الكويتية

الكويت تدين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان

19 يونيو، 2022
0 29 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا أماكن للعبادة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة واللذين أديا إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
19 يونيو، 2022
0 29 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى مها البرجس بانتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر

19 يونيو، 2022

رئاسة الأركان العامة للجيش تعمتد ترقية 2500 عسكري من ضباط الصف والأفراد

19 يونيو، 2022

مركز العجيري العلمي: الكويت تشهد بعد غد أطول نهار في الخليج ب 14 ساعة ودقيقتين

19 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء

19 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى