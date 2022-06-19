غرفة تجارة وصناعة الكويت تبحث الفرص الاستثمارية مع وفد مكسيكي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأحد مع وفد من الولايات المتحدة المكسيكية الفرص الاستثمارية والتعاون الثنائي لاسيما في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والغاز.

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة خالد الخالد في تصريح صحفي بعد اجتماع ضم ممثلي القطاع الخاص الكويتي في مقر الغرفة ووفدا مكسيكيا ان هدف الزيارة هو دعوة القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في محافظ استثمارية داخل أمريكا الشمالية.

وأوضح أن هذه الزيارة ليست الأولى لوفد مكسيكي إلى الكويت “لكن تختلف في التوقيت إذ انها جاءت بعد جائحة (كورونا) والحرب الروسية الاوكرانية”.

وأكد ان الغرفة تسعى دائما لتوفير فرص استثمارية في شتى المجالات مع الدول الاخرى لافتا الى وجود تبادل تجاري بين المكسيك والكويت فضلا عن وجود “رغبة مكسيكية” لجذب الاستثمارات الكويتية.

وذكر ان معظم المحافظ الاستثمارية التي دعا الوفد المكسيكي إلى الاستثمار فيها تعمل في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والغاز.

من جانبه قال رئيس الوفد المكسيكي الرئيس التنفيذي للشركةالمكسيكية للبنية التحتية كارلوس روبليس جيل ان مجال عمل الشركات المشاركة في الوفد المرافق هو البنية التحتية سواء المطارات او محطات معالجة المياه.

ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في المشاريع بالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وتبادل التعاون والخبرات بين الجانبين في هذا المجال لاسيما أن الشركات المكسيكية لها قاعدة اسثتثمارية ومشاريع في الدولتين.