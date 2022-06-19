الهيئة العامة للقوى العاملة

هيئة القوى العاملة تطلق خدمة تعديل بيانات تصريح عامل عبر خدمة “أسهل” لأصحاب الأعمال

19 يونيو، 2022
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أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد خدمة تعديل بيانات تصريح عامل عبر الخدمة الإلكترونية (أسهل) لأصحاب الأعمال.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة في الهيئة أسيل المزيد في بيان صحافي إن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تعديل بيانات اسم العامل وبيانات المؤهل العلمي وبيانات جواز السفر بالإضافة إلى بيانات العامل.

وأوضحت المزيد أنه في حال قبول طلب التعديل سيتم تعديل بيانات التأشيرة من خلال الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أن من شروط الخدمة أن تكون المهنة المراد تعديلها يسمح بها تقدير الاحتياج كما لا يمكن التعديل إلى مهنة سائق.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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