بيتكوين تواصل التراجع وتهبط إلى 18 ألف دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ عامين

بيتكوين تواصل التراجع وتهبط إلى 18 ألف دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ عامين

واصلت عملة بيتكوين تراجعها، وهبطت 11.14% إلى 18.136 ألف دولار في تعاملات اليوم، وذلك بعدما هوت لأول مرة بالأمس دون مستوى 20 ألف دولارًا منذ عامين.

وتعتبر بيتكوين أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، وشهدت تراجعًا بنسبة 60.8% عن أعلى مستوى لها هذا العام عند 48.234 ألف دولارًا في 28 مارس/آذار الماضي.

كما انخفض عملة الإيثيريوم المشفرة دون الألف دولار، بعدما سجلت تراجعًا بنسبة 11.55% عند 954 دولار في تعاملات اليوم الأحد بحسب موقع CoinMarketCap

ضربة لقطاع العملات المشفرة

تعرض قطاع العملات المشفرة لضربات قوية بعدما علقت كل من منصة Binance، التي تعد أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ومنصة إقراض العملات المشفرة Celsius، عمليات سحب بيتكوين في 14 يونيو/حزيران الماضي، لبضع ساعات في محاولة للإبقاء على مستوى السيولة.

وعانى القطاع أيضًا من خسائر بعد أن قالت شركات مثل Coinbase Global وGemini وBlockFi إنها ستسرح آلاف الموظفين مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة.

انخفاض الأسهم

تزامنت تطورات تراجع العملات المشفرة مع انخفاض الأسهم الأميركية والتي عانت من أكبر انخفاض في عامين بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال متزايد للركود.

قد يؤدي تسريع وتيرة خسائر البيتكوين وعمقها بالتزامن مع هزيمة الأسهم إلى تحدي دعم العملة المشفرة من مجموعة من مجموعات المستثمرين.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tallbacken Capital، مايكل برفيس، “في حين اشترت بعض المؤسسات عملة البيتكوين على أمل أن تعوض الانخفاضات في الأسهم والسندات، ولكنها أصبحت تواجه تحديًا أكبر الآن نظرًا لأن فائدة عملات البيتكوين لم تثبت بعد “، بحسب رويترز.

ويتوقع برفيس تراجع عملة بيتكوين إلى 15 ألف دولار، مشيرًا إلى أن العملة تشهد تراجعًا سريعا.

فقدت بيتكوين حوالي 60٪ من قيمتها هذا العام، في حين انخفض الإيثر بنسبة 74%، بلغ سعر بيتكوين ذروته بأكثر من 68000 دولار في عام 2021.

قال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، “إن كسر اليتكوين حاجز الـ20 ألف دولار يظهر لك أن الثقة انهارت في صناعة العملات الرقمية وأنك ترى نتيجة الضغوط الأخيرة”.

وأضاف مويا إنه “حتى أكبر مشجعي العملات الرقمية صامتون الآن، ربما لا يزالون متفائلين على المدى الطويل لكنهم لا يقولون إن هذا هو الوقت المناسب للشراء في ظل الانخفاض المتزايد.”

وقال الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine Capital، جيفري جوندلاش، إنه لن يتفاجأ إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 10 ألف دولار، مما سيجبر البعض على التصفية القسرية لتلك الأصول.