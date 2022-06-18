سرايا القدس

سرايا القدس تعلن عن انطلاق مناورات “عزم الصادقين” في غزة

18 يونيو، 2022
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أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، انطلاق مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة.

وأكد الناطق العسكري باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، أنّه “استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس وبعون الله عن انطلاق مناورات “عزم الصادقين”.

وأضاف أبو حمزة أن “المناورات ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية”.

وأشار أبو حمزة إلى أنّ “هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين”.

المصدر
الميادين
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18 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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