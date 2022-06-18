هيئة الشباب تعلن بدء تنفيذ اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين الربيع عن دخول اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الكويت اليوم.

وقال الربيع في تصريح صحفي اليوم إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن (مبادرة المراكز الترفيهية) وتفعيل دور مراكز الشباب في كافة المحافظات .

وأضاف أن ذلك يهدف أيضا لجذب الأسر والأفراد وتحقيقا للتوجهات العامة للدولة لتبني إصلاحات المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية والتوجه نحو ترشيد الانفاق العام وتحقيق الانضباط المالي وإيجاد توازن في الميزانية العامة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق باجتماعه الأخير على الإطار العام للأدوات الاستثمارية التي سيتم توظيفها للاستثمار في المراكز والمواقع التابعة لها المنتشرة في كافة محافظات الدولة.

وبين أن المجلس وافق أيضا على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز ترفيهية وتنموية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي لافتا إلى أن لائحة الاستغلال هي أولى الأدوات الاستثمارية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وذكر أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء عشرة قبب شبابية في مختلف المواقع التابعة للمحفظة العقارية للهيئة تتضمن ملاعب مغلقة ومكيفة لألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والبادل وصالة رياضية ومضمار للمشي مشيرا إلى موافقة وزارة المالية عليها وإدراجها ضمن ميزانية العام المالي الحالي.

وأفاد الربيع بأن اللائحة تسمح للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات الرياضية ومن في حكمهم بتأجير ملاعب الهيئة الخارجية المخصصة أللعاب كرة القدم والطائرة والسلة والبادل والصالات المغلقة وأحواض السباحة مقابل رسوم خدمات تنافسية.

وأشار إلى أن اللائحة تسمح للأفراد والجهات تأجير قاعات التدريب والمسارح في المركز لإقامة ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية كما تسمح للهيئة باستثمار المساحات الخالية في مراكز الشباب لإقامة أسواق موسمية ومعارض تجارية شبابية لدعم المشاريع الشبابية وفقا للوائح والضوابط المعمول بها في الدولة.

ووجه الدعوة إلى الأفراد والجهات للاستفادة من اللائحة وحجز الملاعب والمرافق من خلال منصة حجوزات الشباب بالموقع الإلكتروني للهيئة مبينا أنه تم الربط مع منصة (هويتي) والقيام بتحديث مستمر للمرافق المتاحة وفق مراكز الشباب والأوقات.