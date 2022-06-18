قوة الإطفاء العام: قطاع الوقاية منح 5264 ترخيصا في 6 أشهر

أعلنت قوة الإطفاء العام أن قطاع الوقاية أنجز في النصف الأول من العام الحالي 5264 ترخيصا للمباني والمحلات في المحافظات الست فيما بلغ إجمالي منح الرخص للدراسات المعمارية للمشاريع 1782 رخصة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة العقيد محمد إبراهيم في تصريح صحفي اليوم السبت إن إجمالي الدراسات التنفيذية للمشاريع بلغ 1512 اعتمادا منها مشاريع حكومية وصل عدد مخططاتها التي تمت دراستها إلى 384 مخططا.

وذكر إبراهيم أن قطاع الوقاية يساهم بشكل كبير في إنجاز المشاريع في الدولة باختلاف أنواعها الحكومية والأهلية عبر تسهيل وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمباني والمحلات والمشاريع بعد دراستها ووضع الاشتراطات الوقائية المناسبة لها.

وبشأن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش بين أن هناك تعليمات واضحة للفرق بعدم التهاون مع أي مخالفات تعرض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة وخططا يتم العمل بها من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في البلاد.

وذكر أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ 680 مخالفة في حين تم تسجيل آلاف الإخطارات التي وجدنا فيها تعاونا كبيرا من أصحاب الرخص لإزالة مخالفاتهم مؤكدا أنه لن نستطيع الوصول الى غاياتنا من دون إبداء التعاون.

وأشار إلى أن عدد الإغلاقات الإدارية التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في جميع محافظات دولة الكويت بلغ 108 إغلاقات إدارية في 30 موقعا بمحافظة العاصمة و28 في الفروانية و26 في حولي و11 في مبارك الكبير و8 في الجهراء و5 في الأحمدي.

ودعا أصحاب المباني والمحلات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وأنظمة السلامة والوقاية من الحريق لتجنب المخالفات التي تؤدي في نهاية المطاف الى الغلق الاداري الذي يطبق من قبل قوة الإطفاء العام.