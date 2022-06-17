الذهب يتراجع عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية 1.9%

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومع ترقب التطورات الاقتصادية حول العالم.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن البنك ملتزم بضرورة إعادة التضخم للمستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يعتبر ضرورة لدعم الوضع الدولي للدولار.

وكشف التقرير نصف السنوي للفيدرالي والمرسل إلى الكونجرس الأمريكي أن البنك المركزي يعتبر التزامه باستقرار الأسعار غير مشروط، متعهدًا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على تسارع التضخم والذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عامًا.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس، بعد زيادتها 25 نقطة و50 نقطة في شهري مارس ومايو على الترتيب.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.30 دولار ليصل إلى 1840.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري، سجل سعر المعدن النفيس تراجعًا بنحو 1.9%.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.05% عند 104.717 نقطة في الساعة 8:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.