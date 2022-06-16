سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني للاطمئنان على صحة سموه

16 يونيو، 2022
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لفخامته على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا لسموه هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الموريتاني الشقيق كل رفعة وازدهار.

المصدر
كونا
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16 يونيو، 2022
0 15 أقل من دقيقة

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