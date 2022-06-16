الشاهين: دعم من سمو ولي العهد للرياضة وكادر وطني للتطوير

قدم رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين شرحاً حول استراتيجية تطوير كرة القدم 2030، مشيرا إلى بدء مرحلتها الأولى بـ 100 يوم يتم خلالها مراجعة شاملة.

وذكر الشاهين في مؤتمر صحافي أن هناك دعماً من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للرياضة، لذلك نريد تحقيق أفضل الإنجازات.

وقال الشاهين «نحن في بداية مرحلة الإصلاح والتطوير، وسنسعى لشراكات قوية مع الأندية وجميع القطاعات الأهلية والحكومية».

وأضاف الشاهين «سنعمل دوري للمحترفين مع انطلاقة عملنا بمجلس الادارة وسنسعى لتفرغ اللاعبين وتهيئتهم للمسابقات المحلية والخارجية».

وتابع «فلسفة عملنا هي اظهار هوية الكرة الكويتية من خلال برامج التطوير واعداد بنية تحتية فعالة في الاندية والاكاديميات».

وقال «أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع، ومن لديه مقترحات او افكار تطويرية نرحب به ونتعاون معه».

واضاف «طموحنا كبير، ونريد المشاركة في دوري الأبطال في آسيا، ولكن علينا ترتيب أوضاعنا الداخلية، فاللاعب الكويتي يلعب أقل عدد مباريات مقارنة مع لاعبي المنطقة، لذلك سنرفع عدد المباريات إلى 36 مباراة».

وأكد الشاهين أن الجمهور هو اللاعب رقم 12 وعليه ان يساهم معنا في تطوير كرة القدم من خلال زيادة قيمة تذاكر دخول المباريات.

وقال «نطالب الحكومة بدعم الرياضة من خلال بناء ملاعب جديدة ليس فقط في كرة القدم وإنما الالعاب الأخرى أيضا».

وأضاف «نحن الوحيدون في العالم لا نملك فلسفة كرة القدم حسب دراسة الاتحاد الدولي للعبة».

وأشار إلى أننا لا نملك مدير فني لاتحاد كرة القدم، لافتاً إلى أن آخر حكم كويتي دولي شارك في كأس العالم كان قبل 20 سنة وهو سعد كميل.

كذاك لفت الشاهين إلى أنه لا يوجد هيكل تنظيمي للجنة الحكام وقد كلفت من المجلس لتشكيلها وسوف نعلن عنها يوم الاثنين المقبل.

وقال إن لدينا 800 مدرب مرخص نصفهم لا يعملون وجزء منهم حسب تقرير الفيفا لا يجيدون مهارات الكمبيوتر.

واختتم الشاهين المؤتمر الصحافي، قائلا «نشكر وزير الاعلام والقائمين على القناة الثالثة لنقل المؤتمر ونعتذر عن نتائجنا في التصفيات».

وأكد أن النتائج تحتاج إلى صبر وليس بيدنا عصا سحرية، «نحن جئنا لخدمة الكويت من خلال اختيار أجهزة فنية وإدارية لتحقيق إنجازات ولكنها تحتاج إلى صبر».

وشدد على أن الاستثمار سيكون في اللاعب والإداري والمدرب، وسنؤهل كادرا وطنيا يدير هذه المنظومة.

وتابع «راح ندعم عيال الكويت ولن نتركهم، نحتاج وقتا للمنافسة، لا نريد المشاركة لكي نخسر، وإنما ننافس، لذلك كانت رؤيتنا 2030 وليس 2026 لا نريد ان نضحك عليكم.

وقال إن الكويت كانت جزءا أساسيا من منظومة كرة القدم الآسيوية، والكل يذكر العم أحمد السعدون، ولكننا فقدنا ذلك وسوف نعود جزءا من المنظومة في الاتحادين الآسيوي والدولي.

وأشار الشاهين إلى أننا نراجع حاليا لائحة الاحتراف للاعبين لإقرارها من خلال نائب الرئيس للجنة المالية وتحويلها للاندية لاعتماده في الجمعية العمومية.

وكشف عن أنه تم الاستعانه بالبلجيكي ميشيل سابلون ليكون مستشارا فنيا لمجلس الادارة لاعطاء تصوراته للأجهزة الفنية والمسابقات.

وقال «نشكر مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح للدعم اللا محدود الذي يقدمه لكرة القدم».

وأكد الشاهين أن «برنامج عملنا لا نستطيع العمل به لوحدنا، ونريد الدعم من الجمعية العمومية والجماهير والإعلام».

وشدد الشاهين على أن مقياس نجاحنا هو التأهل في جميع البطولات الآسيوية والمنافسة فيها، وتحويل الأندية لكيانات محترفة حسب نظم الاتحاد الاسيوي ومضاعفة إيرادات الاتحاد والأندية.

وأشار إلى إنشاء أكاديمية الأزرق التي ستكون انطلاقة مواهب كرة القدم، متمنيا أن يساهم دوري المحترفين في احتراف اللاعب الكويتي في الخارج.