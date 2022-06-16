ملك المغرب محمد السادس

إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

16 يونيو، 2022
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أصيب العاهل المغربي، محمد السادس، بفيروس كورونا، حسب الطبيب الخاص للملك.

وأفاد بيان للبروفيسور الحسن بليمني، الطبيب الخاص للملك، نشرته وكالة المغرب الرسمية، الخميس، أن “الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بدون أعراض”.

وأضاف البيان أن “بليمني أوصى فترة راحة للملك لبضعة أيام”.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة المغربية رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي بالمملكة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت الرباط انتهاء موجة متحوّر “أوميكرون”، التي استمرت 11 أسبوعا.

المصدر
الأناضول
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16 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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