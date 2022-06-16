هيئة الغذاء توصي بحظر استيراد لحوم الطيور والمجترات من بعض الدول والمناطق

هيئة الغذاء توصي بحظر استيراد لحوم الطيور والمجترات من بعض الدول والمناطق

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا من جمهورية غينيا وذلك بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة عادل السويط في تصريح صحفي اليوم الخميس إن اللجنة أوصت أيضا خلال اجتماعها الأخير بحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية بوروندي بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.

وأضاف أنه تمت التوصية كذلك بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في 14 ولاية بالولايات المتحدة الامريكية.

في المقابل لفت السويط الى أن اللجنة أوصت برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة-المبردة-المجمدة-المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية كنتاكي الأمريكية وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.