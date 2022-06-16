الهيئة العامة للغذاء والتغذية

هيئة الغذاء توصي بحظر استيراد لحوم الطيور والمجترات من بعض الدول والمناطق

16 يونيو، 2022
0 32 دقيقة واحدة

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا من جمهورية غينيا وذلك بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة عادل السويط في تصريح صحفي اليوم الخميس إن اللجنة أوصت أيضا خلال اجتماعها الأخير بحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية بوروندي بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.

وأضاف أنه تمت التوصية كذلك بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة–المبردة–المجمدة–المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في 14 ولاية بالولايات المتحدة الامريكية.

في المقابل لفت السويط الى أن اللجنة أوصت برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة-المبردة-المجمدة-المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية كنتاكي الأمريكية وذلك بسبب انتهاء مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

المصدر
كونا
الوسوم
16 يونيو، 2022
0 32 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير المالية الكويتي يعلن انتهاء إجراءات صدور قانون منحة الـ3 آلاف دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية

16 يونيو، 2022

وزير العدل الكويتي يشيد بالتعاون مع مصر في مجال العدل والقضاء

16 يونيو، 2022

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني للاطمئنان على صحة سموه

16 يونيو، 2022

الداخلية تدعو الجميع إلى توخي الحذر بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية

16 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى