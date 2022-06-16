فلورنتنيو بيريس “مبابي خضع لضغوطات سياسية واقتصادية”

اتهم رئيس نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريس، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي بالخضوع “لضغوطات سياسية واقتصادية” لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الملكي في مقابلة مع برنامج “ال شيرينغيتو” على قناة “ميغا” الاسبانية: “لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية”.

وأضاف بيريس الذي لم يتحدث علنا عن الانتقال المجهض لمبابي الى ريال مدريد في 22 أيار/مايو الماضي: “هذا الامر بالاضافة الى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد انفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. انا اتفهمه لانه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون)”.

وكان ماكرون اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدّر “النصائح الجيدة” من الرئيس الفرنسي.

وتابع “هنا في اسبانيا، من الصعب تفهم ان يقوم ملك اسبانيا بالاتصال باحد الاندية…انه امر من الصعب جدا فهمه”.

وكشف “منذ تواجدي في منصبي، لم يقم اي رئيس جمهورية بالاتصال باحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الامر كان إشارة جيدة لباقي الاندية في فرنسا”.

لكن بيريس لم يقفل الباب تماما امام امكانية انضمام مبابي الى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله “ليس الان، لان مبابي الذي اعرف ليس مبابي الحالي. لكن اذا تغيرت الامور فكل شيء وارد في المستقبل”.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض خيالي لضم مبابي الصيف الماضي لكن فريق العاصمة الفرنسية رفض التخلي عنه.

الدوري السوبر

وتطرق بيريس الى الدوري السوبر الاوروبي الذي حاول اطلاقه مع 11 ناديا اخر من نخبة الاندية الاوروبية قبل ان يلقى معارضة شديدة من اتحادات هذه الدول وانصارها وبطبيعة الحال الاتحاد القاري للعبة (ويفا).

وقال بيريس “الدوري الاوروبي لا يزال حيا بانتظار قرار من محكمة العدل الاوروبية التي ستنظر بالقضية بين الاتحاد الاوروبي ومروجي هذه البطولة يومي 11 و12 تموز/يوليو المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين اعلن في ايار/مايو الماضي بان مسابقة الدوري السوبر “انتهت على الاقل على مدى العشرين عاما القادمين”.

وكانت تسعة اندية اعلنت تخليها عن مشروع الدوري السوبر باستثناء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقتها لم يشأ رئيس الاتحاد القاري الغوص في الاجراءات التأديبية لويفا ضد الاندية الثلاث والتي توقفت العام الماضي بسبب قرار لمحكمة اسبانية اعتبرت بان هذه الاجراءات باطلة قبل ان يرفع القضاء الاسباني الشهر الماضي الحظر على مقاضاتها، في الوقت الذي لا تزال الاجراءات سارية امام محكمة العدل الاوروبية.

وقال تشيفيرين “يتعين علينا احترام المحاكم وانتظار النتيجة النهائية” واضاف “لديها (الاندية الثلاث) الحق في خوض مسابقتها الخاصة بها، لكن بطبيعة الحال، وبحسب قوانينا، اذا خضت مسابقة اخرى فأنك لا تستطيع المشاركة في مسابقتنا”.