الداخلية تدعو الجميع إلى توخي الحذر بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية

دعت وزارة الداخلية اليوم الخميس الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.

وحثت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الجميع لعدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

ودعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم (1880888) قبل نزول البحر والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند

الحاجة لتقديم المساعدة.