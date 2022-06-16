أمير قطر يتسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

قام بتسليم الرسالة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى قطر، خلال استقبال الشيخ تمتم له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

وفي بداية المقابلة، نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى أمير قطر وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمل أمير قطر السفير السعودي، تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من الرفعة والنماء.

جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.