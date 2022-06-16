الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا إلى شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة مثيرة للغبار.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.